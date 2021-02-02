В Таллинне и Маарду может подешеветь отопление

”Тепло, производимое на электростанции Иру, и раньше было самым дешевым в Эстонии, но мы рады, что можем снизить цену еще больше и создать предпосылки для того, чтобы цены на тепло для обычного потребителя в Таллинне и Маарду снизились”, — сказал член правления Enefit Green Вейко Ряйм. В последний раз снижение цены на тепло, производимое из отходов на Ируской электростанции, происходило в мае 2019 года, когда цена была снижена на 35%.

По словам Вейко Ряйма, снизить цены на тепло в основном позволила новая ситуация на рынке тепла Таллинна. ”Теперь мы можем полностью использовать мощности электростанции по производству энергии и поставлять весь объем производства в тепловую сеть. Согласно договору с Utilitas, мы будем продавать им до 2027 года дополнительно 90 ГВтч тепла в год для таллиннской сети отопления. Этот объем сопоставим с годовым объемом потребления тепла в городе Вильянди. Раньше его, к сожалению, приходилось выпускать в воздух”, — сказал Ряйм.

В качестве еще одной причины для снижения цены на тепло Ряйм указал, что Ируской электростанции будут платить за переработку отходов больше, чем раньше. ”Плата за сжигание отходов формируется на основании предложений, которые делают сами участники рынка в конкурсах, организуемых Enefit Green. Проще говоря, перерабатывающие отходы организации могут выбирать, что им делать с собранными у людей смешанными бытовыми отходами: захоронят ли они их на свалке, что, как правило, дороже, или доставят на электростанцию Иру, где из мусора можно экологически чистым образом произвести электричество и тепло”, — сказал Ряйм.

В 2020 году Enefit Green также добилась успеха в тендерах на переработку отходов в четырех районах Таллинна, предложив наиболее выгодное решение по переработке отходов на пять лет. ”Это хороший пример экономики замкнутого цикла — мы перерабатываем больше отходов в Таллинне и производим для города больше дешевого тепла, а также обеспечиваем эффективность производства электроэнергии”, — сказал Ряйм. В 2020 году компания Enefit Green переработала на Ируской электростанции в общей сложности 242 тысячи тонн смешанных бытовых отходов и топлива из мусора, произведя из них электроэнергию и тепло.