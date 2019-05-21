В Таллинн на конференцию по э-управлению съедутся участники из 110 стран

На уровне министров будут представлены восемь стран: Армения, Аруба, Бангладеш, Бруней, Гана, Иракский Курдистан, Маврикий и Руанда. Самые территориально удаленные участники прибудут из Вануату, Арубы и Нидерландских Антильских островов, наиболее многочисленные делегации — из Украины, Маврикия и Кыргызстана. Кроме того, в конференции примут участие 23 делегата ООН, а также представители Программы развития ООН, Всемирного банка и Фонда Рокфеллера.

По словам заместителя директора Академии э-управления Ханнеса Астока, конференция по электронному управлению стала местом встречи специалистов в области электронного управления и его спонсоров. ”Мы предлагаем правительствам, местным органам самоуправления и предпринимателям ознакомиться с тенденциями в электронном управлении и вдохновиться опытом других стран, чтобы ставить смелые цели и планировать действия по их достижению в своей стране. Сотрудничество является ключевым фактором для распространения инноваций”, — сказал Ханнес Асток.

В двухдневной конференции примут участие более 40 экспертов и ведущих деятелей в области цифрового развития из Европейского союза, Африки, стран Восточного партнерства, Японии, Канады и стран Карибского бассейна. Конференцию откроет президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.

Основными докладчиками конференции являются помощник генерального секретаря ООН Фабрицио Хохшильд, вице-президент Европейской комиссии Андрус Ансип, соавтор исследования в области цифровой экономики Рави Шанкар Чатурведи и инструктор по тенденциям будущего Лизелотта Лингсо из агентства Future Navigator. Кроме того, на конференции выступят министр ИКТ и инноваций Руанды Паула Ингабире, представитель форума лидеров в области ИТ Smart Africa Лацина Коне, вице-канцлер министерства экономики и коммуникаций Сийм Сиккут, ведущий деятель в области создания электронного государства Канады Шонин Ферлонг из Университета Оттавы, профессор Роберт Киммер из TalTech, признанная лучшим ИТ-менеджером 2017 года Агнес Роос и другие специалисты в области электронного управления.

Первый день конференции будет посвящен трансграничному сотрудничеству в области внедрения цифровых технологий. Второй день конференции будет сосредоточен на партнерстве государственного и частного секторов и примерах создания ”умных городов” и электронных услуг в городах Японии, Финляндии и Эстонии. На конференции можно будет ознакомиться и с инициативами Эстонии с прицелом на будущее: использование в управлении искусственного интеллекта, проактивные государственные и муниципальные услуги, управление на основе данных, услуги электронного здравоохранения, уроки электронного голосования, а также создание инфраструктуры на основе данных.

Конференция организована Академией э-управления при сотрудничестве с Министерством иностранных дел Эстонской Республики, VFS Global и администрацией города Таллинна.