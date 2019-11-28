В сырье дочерней фирмы Selver обнаружена опасная листерия

Дочерняя фирма Selver — Kulinaaria OÜ, предлагающая готовую еду под именем Selveri Köök — в начале ноября в ходе анализа регулярного сырья обнаружила бактерию листерию в ветчине Oskari Lihatööstus (LT).
Selver подтвердил, что сырье не попало в производство, и его тут же вернули производителю. Kulinaaria OÜ также перестала использовать сырье от этого производителя при изготовлении своей продукции.
Руководитель Oskari Lihatööstus Алдо Парик сказал, что как только они узнали об этом 5 ноября, то сразу же провели на производстве дезинфекцию, после чего все пробы были чистыми.
Примечательно, что если в случае с сырой рыбой существует пограничные нормы содержания в ней листерии (в этих количествах бактерия не представляет угрозы здоровью), то, по заверению Ветеринарно-продовольственного департамента, в готовых изделиях ее быть не должно вообще.
Продукт, о котором идет речь, предназначен для оптовой продажи предприятиям общепита. В розничной продаже его нет.
По словам Парика, они уже выявили причину. Он пояснил, что процесс производства ветчины состоит из трех этапов и в этот раз последний этап, то есть этап нагревания, из-за технической неисправности не был завершен. По роковому стечению обстоятельств именно эта партия случайным методом была выбрана Selver для проведения теста. По словам Парка, к сожалению, работник после обнаружения неисправности не стал доготавливать продукт и сразу же не проинформировал о случившемся руководство, хотя был обязан.
Чуть позже Парик сообщил, что после тщательного изучения условий проведения анализа и хранения образцов выяснилось, что ”были существенно нарушены условия хранения (более высокая температура, чем требуется) и анализ был проведен в конце срока годности товара”. Также он отмечает, что исключить заражение продуктов невозможно. ”Насколько известно, листерия содержится везде, от воды и овощей до организма человека и животного. Все пробы, взятые на нашем производстве, были негативными”.
По словам Парика, на настоящий момент данный продукт полностью изъят из продажи ”до выяснения всех обстоятельств”.
Цифровой МФЦ открыли в Королеве в 2019 году
Что выяснили следователи по факту смерти Исаева
Почему китайские туристы скупают в Петербурге янтарь, - ученые
Онкологи показали результаты операций девочки в "маске Бэтмена"