В сырье дочерней фирмы Selver обнаружена опасная листерия

Selver подтвердил, что сырье не попало в производство, и его тут же вернули производителю. Kulinaaria OÜ также перестала использовать сырье от этого производителя при изготовлении своей продукции.

Руководитель Oskari Lihatööstus Алдо Парик сказал, что как только они узнали об этом 5 ноября, то сразу же провели на производстве дезинфекцию, после чего все пробы были чистыми.

Примечательно, что если в случае с сырой рыбой существует пограничные нормы содержания в ней листерии (в этих количествах бактерия не представляет угрозы здоровью), то, по заверению Ветеринарно-продовольственного департамента, в готовых изделиях ее быть не должно вообще.

Продукт, о котором идет речь, предназначен для оптовой продажи предприятиям общепита. В розничной продаже его нет.