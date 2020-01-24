В Swedbank теперь можно не платить отдельно за каждый денежный перевод

Swedbank вывел на рынок Платёжный пакет, присоединившись к которому больше не надо будет платить отдельно за совершение каждого перевода.
”Совершать платежи стало проще и быстрее. Это можно сделать с помощью отпечатка пальца на вашем мобильном телефоне, и требуется всего несколько секунд, чтобы деньги поступили к получателю. Это означает, что платежи и переводы всё чаще осуществляются небольшими суммами. Наша ценовая логика устарела. Кто будет платить 38 центов за перевод суммы в 2,20 евро? Поэтому мы предложили возможность платить фиксированную ежемесячную плату за платежи и карточки, то есть совершать небольшие или крупные переводы без дополнительной оплаты”, — пояснил Тармо Улла, руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank в Эстонии.
Именно поэтому Swedbank теперь предлагает неограниченное число платежей за фиксированную ежемесячную плату. Ежемесячная плата также покрывает плату за обслуживание карточки, которая ранее начислялась отдельно. Ежемесячный платёжный пакет в сумме 1,5 евро даёт вам возможность совершать бесплатные платежи. Он включает ежемесячную плату за дебетовую карточку (обычно 1,28 евро); внутрибанковские платежи (обычно 0,16 евро/шт.) и межбанковские платежи (так называемые платежи SEPA) (обычно 0,38 евро/шт.). Пакет распространяется на платежи, совершённые через интернет-банк или мобильный телефон.
В зависимости от того, сколько платежей человек производит в месяц, он может сэкономить с новым Платёжным пакетом пару десятков евро в год. ”Платёжный пакет выгоден всем частным клиентам, которые активно осуществляют платежи. Если вы сделаете за месяц пять платежей и три из них — в другие банки, то благодаря новому Платёжному пакету сможете экономить более 20 евро в год”, — добавил Тармо Улла. Он подтвердил, что к Платёжному пакету могут присоединиться все частные клиенты старше 26 лет. Платежи для людей до 26 лет в любом случае бесплатны.
Бесплатные платежи в настоящее время являются наиболее востребованным подарком в Премиальной программе. Поскольку бесплатные платежи теперь будут доступны через Платёжный пакет, то он заменит Премиальную программу.
”Летом мы проводили опрос среди клиентов Swedbank, спрашивая их о банковских продуктах и предлагаемых им льготах, уделяя особое внимание Премиальной программе. Большинство клиентов дополнительным преимуществам предпочли более низкие цены на основные услуги. Это придало нам уверенность в том, что главное — предоставить простым и доступным способом базовые услуги, то есть платежи и карточку”, — пояснил Тармо Улла.
Льготы в рамках Премиальной программы будут доступны клиентами в новом виде — через Платёжный пакет или в виде скидок у партнёров банка при пользовании банковской карточкой.
Клиенты могут получить Платёжный пакет в интернет-банке.
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