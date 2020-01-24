В Swedbank теперь можно не платить отдельно за каждый денежный перевод

В зависимости от того, сколько платежей человек производит в месяц, он может сэкономить с новым Платёжным пакетом пару десятков евро в год. ”Платёжный пакет выгоден всем частным клиентам, которые активно осуществляют платежи. Если вы сделаете за месяц пять платежей и три из них — в другие банки, то благодаря новому Платёжному пакету сможете экономить более 20 евро в год”, — добавил Тармо Улла. Он подтвердил, что к Платёжному пакету могут присоединиться все частные клиенты старше 26 лет. Платежи для людей до 26 лет в любом случае бесплатны.

Бесплатные платежи в настоящее время являются наиболее востребованным подарком в Премиальной программе. Поскольку бесплатные платежи теперь будут доступны через Платёжный пакет, то он заменит Премиальную программу.

”Летом мы проводили опрос среди клиентов Swedbank, спрашивая их о банковских продуктах и предлагаемых им льготах, уделяя особое внимание Премиальной программе. Большинство клиентов дополнительным преимуществам предпочли более низкие цены на основные услуги. Это придало нам уверенность в том, что главное — предоставить простым и доступным способом базовые услуги, то есть платежи и карточку”, — пояснил Тармо Улла.

Льготы в рамках Премиальной программы будут доступны клиентами в новом виде — через Платёжный пакет или в виде скидок у партнёров банка при пользовании банковской карточкой.

Клиенты могут получить Платёжный пакет в интернет-банке.