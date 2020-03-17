В связи со вспышкой коронавируса Swedbank упрощает получение платежного отпуска

Частные и корпоративные клиенты Swedbank при возникновении временных платёжных трудностей могут ходатайствовать о предоставлении платёжного отпуска сроком до шести месяцев, а в случае жилищных кредитов — до одного года. Клиенты могут отложить платежи по основной части кредита. Это не сопровождается дополнительными сборами и не обставляется дополнительными условиями.

”В нынешней ситуации многие семьи и предприятия также испытывают стресс из-за ухудшения их финансового положения. Мы считаем, что возможность сократить ежемесячные платежи по кредитам без дополнительных комиссий и условий обеспечит им дополнительную безопасность в это сложное время”, — сказал генеральный директор эстонского подразделения Swedbank Олави Лепп. ”Тем не менее, крайне важно, чтобы клиент подал заявку на платёжный отпуск до того, как у него возникнет задолженность из-за непогашенных платежей по кредиту”, — подчеркнул Лепп.

Кредитный отпуск предназначен для предприятий и семей, которые внезапно временно лишились доходов или работы из-за пандемии. Воспользоваться платёжным отпуском на упрощённых условиях могут компании, у которых прежде не возникало платёжных трудностей.

Теперь заявку на платёжный отпуск можно будет подать через интернет-банк. В настоящее время форма заявки для частных и корпоративных клиентов разрабатывается. Мы постараемся, чтобы уже к пятнице она стала доступна в интернет-банке www.swedbank.ee.