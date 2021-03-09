09.03.2021, 17:00
В связи с ограничениями магазин стройматериалов DEPO продлевает время работы(22)
Чтобы обеспечить безопасность покупателей и одновременно уменьшить количество людей в магазине, DEPO продлит часы работы магазина в Таллинне. Расширенные часы работы: 9 марта с 8:00 до 23:00 и 10 марта с 7:00 до 24:00.
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