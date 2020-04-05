В связи с эпидемией некоммерческие организации получат бесплатные офисные программы

По словам Microsoft, современные технологии играют большую роль в борьбе с пандемией, так как возможность работы из дома обеспечивает людям экономическую защищенность и позволяет продолжать заниматься важными делами. Именно поэтому Microsoft желает поддержать некоммерческие организации (НКО), которые в свою очередь существуют, чтобы помогать людям.

Для получения доступа к бесплатным программам следует зарегистрировать некоммерческое объединение по адресу: https://nonprofit.microsoft.com/register , а затем отправить запрос на электронную почту TSITeamsForAll@microsoft.com.

Пакет Office 365 E включает в себя онлайн-версии приложений Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote ja Publisher и 1 терабайт в облачном хранилище OneDrive. Обычная стоимость пакета – 6,70 евро в месяц на каждого пользователя. Бесплатный доступ предоставляется на 6 месяцев.