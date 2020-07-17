17.07.2020, 11:02
В субботу в работе интернет-банка SEB могут возникнуть перебои
В связи с проведением плановых работ ИТ-систем в субботу, 18 июля с 4−8 часов утра могут возникнуть перебои в работе интернет-банка SEB для частных и бизнес-клиентов, мобильного приложения, а также других электронных каналов.
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