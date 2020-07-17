17.07.2020, 11:02

В субботу в работе интернет-банка SEB могут возникнуть перебои


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В субботу в работе интернет-банка SEB могут возникнуть перебои
Foto: Tiit Blaat

В связи с проведением плановых работ ИТ-систем в субботу, 18 июля с 4−8 часов утра могут возникнуть перебои в работе интернет-банка SEB для частных и бизнес-клиентов, мобильного приложения, а также других электронных каналов.

Карточные платежи и банкоматы будут работать без перебоев (за исключением 3D Secure идентификации при покупках в интернете).

Банк приносит извинения за возможные неудобства.

Служба поддержки клиентов SEB 665 5100.

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