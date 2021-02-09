В субботу состоится большая виртуальная ярмарка ученических фирм

”Из-за введения домашнего обучения и ограниченных возможностей для встреч в непростой ситуации в этом учебном году оказалась вся программа ученических фирм. Раньше в течение года нам удавалось организовать несколько ярмарок ученических фирм, но на этот раз сделать это было практически невозможно, и поэтому ученики упустили очень важную часть практики создания бизнеса”, — пояснила исполнительный директор JA Eesti Керсти Лоор.

Чтобы обеспечить необходимую практику, традиционная большая ярмарка ученических фирм начала года, которая раньше проводилась в крупных торговых центрах, теперь проходит полностью онлайн. ”В субботу с 12:00 до 18:00 мы ждем всех на прямой трансляции. Непременно стоит заглянуть в виртуальные киоски фирм, чтобы с помощью видеозвонка расспросить юных предпринимателей об их продуктах и ​​услугах и, конечно же, что-то приобрести, — сказала Лоор. — Мы призываем всех активно общаться с ученическими фирмами, поскольку прямое общение с клиентами и работа по продажам являются важной частью процесса обучения в рамках программы”.

В эту субботу прямая трансляция на сайте jalaat.worksup.com пройдет с 12:00 до 18:00. Зрители смогут познакомиться с интересными ученическими фирмами, их продуктами и услугами, а в студии выпускники программы поделятся историями времен организации собственных ученических фирм и расскажут о своей нынешней деятельности. Мы поговорим об обучении предпринимательству и экономике в Эстонии, пройдет конкурс инноваций, состоятся интервью с выпускниками, руководителями, членами жюри и т. д. Зрителям также будет предложено проверить знания и испытать удачу в увлекательных играх.

В ярмарке примут участие более 230 ученических фирм. Предлагаемая продукция включает в себя большое количество интересных и своеобразных изделий ручной работы (деревянные кольца, часы, сумки, маски для лица, свечи, сладости и т.п), а также, среди прочего, презервативы с юмористическими посланиями и красочные пиньята ручной работы. Хотя грибной сезон еще далеко, вы сможете купить удобное ведро для грибов. Ученические фирмы предлагают и такие услуги, как портал вакансий для молодежи, подкасты, маркетинговую аналитику в социальных сетях, объединение клиентских карточек в одно приложение и многое другое.