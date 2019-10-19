В столицах стран Балтии снизились цены на бензин

На прошедшей рабочей неделе в столицах стран Балтии наблюдалось снижение цен на 95-й бензин, свидетельствуют данные агентства LЕТА.
Дороже всего бензин стоил в Таллинне, дешевле всего — в Вильнюсе. Цена на дизельное топливо также была самой высокой в столице Эстонии, а самой низкой — в столице Литвы.
В Вильнюсе цена 95-го бензина снизилась на 0,5% до 1,121 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 1,4% до 1,072 евро за литр.
В Таллинне бензин 95-й марки подешевел на 2,1% до 1,327 евро за литр, дизельное топливо — на 2,2% до 1,307 евро за литр.
Цена автогаза на этой неделе в Таллине и Вильнюсе не изменилась и составляла в пятницу соответственно 0,629 и 0,499 евро за литр. В Риге автогаз подорожал на 0,4% до 0,565 евро за литр.
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Младенец в холодильнике: когда огласят результаты проверки
Разный взгляд на убийство: отстрел собак разделил ткуарчалцев