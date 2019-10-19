В столицах стран Балтии снизились цены на бензин

Дороже всего бензин стоил в Таллинне, дешевле всего — в Вильнюсе. Цена на дизельное топливо также была самой высокой в столице Эстонии, а самой низкой — в столице Литвы.

В Вильнюсе цена 95-го бензина снизилась на 0,5% до 1,121 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 1,4% до 1,072 евро за литр.

В Таллинне бензин 95-й марки подешевел на 2,1% до 1,327 евро за литр, дизельное топливо — на 2,2% до 1,307 евро за литр.

Цена автогаза на этой неделе в Таллине и Вильнюсе не изменилась и составляла в пятницу соответственно 0,629 и 0,499 евро за литр. В Риге автогаз подорожал на 0,4% до 0,565 евро за литр.