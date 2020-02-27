В Старом городе Таллинна ищут продавцов сока и мороженого

”Мы выставили на конкурс с предварительными переговорами семь мест в центре Таллинна, предназначенных для продажи мороженого, а также пять мест для продажи фруктов и свежевыжатых соков. Места находятся в Старом городе, и через них проходит множество людей. Размер одного места — 2,5 м2. Начальная цена аренды составляет 70 евро в месяц за один квадратный метр”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Места для продажи мороженого расположены по адресу Вана-Виру 14, Нунне 3, около улиц Харью и Валли, рядом с собором Александра Невского на Тоомпеа, в парке Канути и на площади Вабадузе. Места для продажи сока находятся на углу улиц Харью и Нигулисте, на улице Раннамяэ, в Епископском саду, рядом с собором Александра Невского и на улице Кохту.

Дополнительную информацию можно получить в рубрике ”Официальные сообщения” на странице www.tallinn.ee/ametlikud-teated, а также по телефону 6457 226 и в кабинете 312 по адресу Нунне, 18. Продавцы мороженого могут подавать свои предложения в закрытом конверте до 3 марта 11:00 по указанному адресу, продавцы сока — до 10 марта 11:00.