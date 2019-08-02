В Старом городе открылся новый магазин Circle K

Новый магазин-кафе Circle K современной концепции предлагает горожанам, чьи пути пролегают через центр города, местным жителям и туристам возможность захватить по пути известный своим качеством кофе и быстрый легкий перекус.

”Концепция магазина шаговой доступности полностью себя оправдала и магазин Circle K на Балтийском вокзале был принят клиентами очень тепло, поэтому мы, при появлении подходящих площадей, будем продолжать расширение сети таких магазинов. Расположение на улице Суур-Карья великолепно: мы находимся рядом с площадью Вабадусе, на границе Старого города, и можем предлагать завтрак, обед и ужин, легкий перекус, широкий выбор кофе и прохладительных напитков как горожанам, так и туристам”, — прокомментировала генеральный директор Circle K Eesti AS Кай Реало.

Площадь нового магазина шаговой доступности Cirle K в Старом городе Таллинна составляет около 100 квадратных метров и речь идет о девятом магазине, работающем в новой концепции. ”Своим ассортиментом и качеством обслуживания мы уверенно задаем тон на местном рынке: наши магазины все больше превращаются в места общественного питания и, исходя их этой тенденции, мы увеличиваем долю блюд, приготовляемых на месте. Наш новый магазин Circle K также создан в соответствии с новой концепцией и нацелен на клиентов, которые желают перекусить и прихватить в дорогу свежий сок или кофе”, — добавила Кай Реало.