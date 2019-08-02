В Старом городе открылся новый магазин Circle K

В дополнение к магазину, уже работающему на Балтийском вокзале, компания Circle K открыла сегодня в Старом городе Таллинна по адресу Суур-Карья, 18 свой второй магазин без автозаправочной зоны.
Новый магазин-кафе Circle K современной концепции предлагает горожанам, чьи пути пролегают через центр города, местным жителям и туристам возможность захватить по пути известный своим качеством кофе и быстрый легкий перекус.
”Концепция магазина шаговой доступности полностью себя оправдала и магазин Circle K на Балтийском вокзале был принят клиентами очень тепло, поэтому мы, при появлении подходящих площадей, будем продолжать расширение сети таких магазинов. Расположение на улице Суур-Карья великолепно: мы находимся рядом с площадью Вабадусе, на границе Старого города, и можем предлагать завтрак, обед и ужин, легкий перекус, широкий выбор кофе и прохладительных напитков как горожанам, так и туристам”, — прокомментировала генеральный директор Circle K Eesti AS Кай Реало.
Площадь нового магазина шаговой доступности Cirle K в Старом городе Таллинна составляет около 100 квадратных метров и речь идет о девятом магазине, работающем в новой концепции. ”Своим ассортиментом и качеством обслуживания мы уверенно задаем тон на местном рынке: наши магазины все больше превращаются в места общественного питания и, исходя их этой тенденции, мы увеличиваем долю блюд, приготовляемых на месте. Наш новый магазин Circle K также создан в соответствии с новой концепцией и нацелен на клиентов, которые желают перекусить и прихватить в дорогу свежий сок или кофе”, — добавила Кай Реало.
Магазин Circle K на Суур-Карья открыт по будням с 7:00 до 23:00 часов, а с пятницы по воскресенье — с 7:00 до 2:00 часов. Новый магазин обеспечит работой 12 человек. ”В начале лета мы провели кампанию по поиску новых сотрудников, которые к настоящему моменту прошли основательное обучение и готовы предлагать дружественное обслуживание, к которому привыкли наши клиенты”, — добавила Реало.
Circle K Eesti в ближайшие годы обновит и приведет к единой новой концепции все магазины предприятия в Эстонии, общий объем инвестиции составит около семи миллионов евро.
Что показало вскрытие найденной мертвой девочки из РФ в Испании
Норвежские ученые: северные олени вымирают из-за климата
Миф о милых ежиках: чем зверьки опасны для человека
Кокорин снова вляпался в скандал: «Тюрьма ничему не учит»