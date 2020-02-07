В Старом городе ищут продавцов мороженого

”Мы выставили на конкурс с предварительными переговорами семь мест в центре Таллинна, предназначенных для продажи мороженого. Места находятся в Старом городе и через них проходят множество людей. Места для продажи мороженого расположены по адресу Вана-Виру 14, Нунне 3, около улиц Харью и Валли, рядом с собором Александра Невского на Тоомпеа, в парке Канути и на площади Вабадузе. Размер одного места — 2,5 м2”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Начальная цена аренды 1 м2 составляет 70 евро в месяц. Дополнительную информацию можно получить в рубрике ”Официальные сообщения” на странице www.tallinn.ee/ametlikud-teated, а также по телефону 6457 226 и в кабинете 312 по адресу Нунне, 18. Свои предложения можно направлять в закрытом конверте до 3 марта 11.00 по указанному адресу.