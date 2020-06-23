В США отказались от названия эскимо после обвинений в расизме. Финляндия тоже раздумывает о смене названия, Россия — нет

Эскимо создали в 1920 году. Кристиан Нелсон и кондитер Рассел Стовер придумали название десерта и логотип. В 1922 году оно было запатентовано. Компания Dreyer's купила на него права в 2007 году.

В логотипе и рекламе продукта используется образ мальчика в одежде эскимосов.

После гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими в США начались массовые протесты. Многие бренды решили пересмотреть свою маркетинговую политику. Компания Lego приостановила рекламу своих конструкторов, включающих здания полицейских участков и других специальных служб, фигурки полицейских.

Похожее мороженое известно под названием Eskimo и в Финляндии, пишет Yle. Мороженое, которое продается и в Эстонии, выпускается под брендом Pingviini и продается с 1968 года.

Директор по маркетингу фирмы-производителя этого мороженого Froneri Finland сообщила, что они знают о проблеме и серьезно задумались о смене названия мороженого.

В России же не будут отказываться от эскимо. С таким заявлением выступил вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов, пишет LIFE.

Заявление американской компании Dreyer's, отказавшейся от названия лакомства из-за опасений обидеть эскимосов, он счёл рекламным ходом.

"У нас изначально мороженое "Эскимо" называлось, а у них "Эскимос" — как название народности. Мы это название менять не можем", — пояснил Бениаминов в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Вице-президент группы компаний "Чистая линия" заметил, что в России эскимо — особый вид мороженого, требования к которому закреплены в ГОСТе, в то время как в США Eskimo является названием для линий разных сортов лакомства. Так что там это скорее торговый бренд, а не конкретный продукт.