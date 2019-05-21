В США начато новое судебное дело, касающееся сланцевого бизнеса Eesti Energia

В начатом в прошлый четверг в США в суде штата Юта судебном деле указывают, что правительство и учреждения, одобряя проект Enefit American Oil, нарушили множество законов.

В иске утверждается, что BLM и US Fish & Wildlife Service не смогли адекватно оценить масштаб влияния сланцевого проекта Enefit на окружающую среду. Вместо этого они сосредоточились на минимальном влиянии строительства и его запуска, а также создания и запуска соединительных линий и подъездных путей. Но это непозволительно узкое видение противоречит законам об окружающей среде и не смогло предотвратить вред исчезающим видам рыб и животных.