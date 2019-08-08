В США на Apple подали в суд из-за прослушки пользователей Siri

В США мужчина подал в суд на Apple из-за возможности прослушивания подрядчиками компании команд, которые владельцы устройств дают голосовому помощнику Siri. Об этом пишет Bloomberg.

Американец подал иск в Сан-Хосе округа Северная Калифорния. Указывается, что истец также выступает опекуном несовершеннолетнего, который тоже использует iPhone. Он обвинил Apple в нарушении закона штата о неприкосновенности личной жизни.

В иске отмечается, что в пользовательском соглашении Apple говорится о праве компании записывать команды после слов ”привет, Siri”, однако на самом деле помощник можно активировать звуком молнии или поднятием руки.

В конце июля один из подрядчиков Apple рассказал The Guardian, что записи общения пользователей с Siri, которые компания анализирует для совершенствования голосового помощника, зачастую содержат конфиденциальную информацию. По его словам, на некоторых звучали адреса клиентов, медицинские назначения, а также предположительно информация о наркосделках. Источник издания добавил, что они сопровождались данными о местоположении пользователей и контактах. По его словам, часто записи были сделаны из-за случайной активации Siri.

После публикации Apple объявила, что приостанавливает глобальную программу по оценке сообщений из разговоров с Siri. Компания также пообещала, что в следующем обновлении пользователи смогут выбирать, участвовать ли в программе. Позднее Apple заявила, что iPhone не прослушивает пользователей без их согласия и не позволяет делать это сторонним приложениям.