В среду состоится очередной веб-семинар об антикризисных мерах для предпринимателей

Если Вы не можете участвовать в веб-семинаре, его можно будет посмотреть позже. После завершения веб-семинара мы опубликуем ссылку на его запись на сайте www.mkm.ee (см. рубрику „Kriisimeetmete seis” — "Статус антикризисных мер").

Участие в веб-семинаре никак не ограничено!

Для присоединения перейдите сюда.

Пароль: 443690

Webinar ID: 901 170 676

Как принять участие:

Да начала веб-семинара скачайте и установите на компьютере приложение Zoom (Zoom Client for meetings): https://zoom.us/download

Непосредственно перед началом веб-семинара откройте ссылку: https://zoom.us/j/901170676?pwd=WktiQVN6YStUQVZkNXlhUGU4Y1FPQT09

(Пароль: 443690)

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