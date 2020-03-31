В среду состоится очередной веб-семинар об антикризисных мерах для предпринимателей

Очередная прямая трансляция веб-семинара Министерства экономики и коммуникаций состоится в среду, 1 апреля, в 15:00. Основная тема этого веб-семинара – пакет антикризисных мер от Kredex. Дискуссию ведут Каупо Реэде, заведующий отделом экономического развития в Министерстве экономики и коммуникаций, и Михаил Кнут, клиентский менеджер в Kredex.
Если Вы не можете участвовать в веб-семинаре, его можно будет посмотреть позже. После завершения веб-семинара мы опубликуем ссылку на его запись на сайте www.mkm.ee (см. рубрику „Kriisimeetmete seis” — "Статус антикризисных мер").
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