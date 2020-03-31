31.03.2020, 22:25

В среду состоится очередной веб-семинар об антикризисных мерах для предпринимателей


EST
Digiretsept
Foto on illustreeriv.Foto: Hendrik Osula

Очередная прямая трансляция веб-семинара Министерства экономики и коммуникаций состоится в среду, 1 апреля, в 15:00. Основная тема этого веб-семинара – пакет антикризисных мер от Kredex. Дискуссию ведут Каупо Реэде, заведующий отделом экономического развития в Министерстве экономики и коммуникаций, и Михаил Кнут, клиентский менеджер в Kredex.

Если Вы не можете участвовать в веб-семинаре, его можно будет посмотреть позже. После завершения веб-семинара мы опубликуем ссылку на его запись на сайте www.mkm.ee (см. рубрику „Kriisimeetmete seis” — "Статус антикризисных мер").

Участие в веб-семинаре никак не ограничено!

Для присоединения перейдите сюда.

Пароль: 443690

Webinar ID: 901 170 676

Как принять участие:

  • Да начала веб-семинара скачайте и установите на компьютере приложение Zoom (Zoom Client for meetings): https://zoom.us/download
  • Непосредственно перед началом веб-семинара откройте ссылку: https://zoom.us/j/901170676?pwd=WktiQVN6YStUQVZkNXlhUGU4Y1FPQT09
  • (Пароль: 443690)
  • Нажмите "Join the meeting" и добавьте свое имя и адрес э-почты
  • "Terms and conditions" --> нажмите "Agree"
  • Нажимайте кнопку "chat" для задавания вопросов ведущим дискуссии в течение прямой трансляции
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