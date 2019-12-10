В среду последнее чтение: в проект бюджета внесены поправки в пользу фермеров

Заместитель председателя финансовой комиссии Марис Лаури с сожалением отметила, что коалиция предпочитает, чтобы в Рийгикогу не было предметного обсуждения бюджета. По ее словам, коалицию не интересуют существенные изменения, они занимаются лишь распределением мелких сумм между ”своими”. ”Коалиционные партии совершенно не интересуются важными для будущего нашей страны темами”, — отметила Лаури.

На заседании финансовой комиссии также была утверждена поправка, согласно которой для предприятий, выращивающих овощи на закрытом грунте, ставка акциза на электричество при энергоемком производстве сократится на 90 %, т.е. с 4,47 евро до 0,5 евро за мегаватт-час. Эти предприятия также смогут ходатайствовать о снижении акциза на газ до минимальной ставки ЕС, т.е. до 11,3 евро за 1000 кубометров. До сих пор предприятия такого типа в Эстонии не могли воспользоваться широко распространенной в ЕС возможностью ходатайствовать о снижении акциза на газ, сказал Кокк.

Согласно инициированному правительством проекту закона о государственном бюджете на 2020 год (82 SE), доходы в государственный бюджет в следующем году составят 11,8 миллиарда евро, а расходы — 11,6 миллиарда. По сравнению с текущим годом расходы вырастут на порядка 240 миллионов евро; доходы — примерно на 760 миллионов евро.

Государственный бюджет на 2020 год номинально сбалансирован. Структурно он также стремится к балансу: дефицит составляет 0,7 % ВВП. К 2021 году структурный дефицит сократится до 0,2 %, и номинально бюджет будет составлен с профицитом.

Третье чтение проекта закона о государственном бюджете на 2020 год состоится на заседании Рийгикогу 11 декабря.