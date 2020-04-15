В среду начал работу интернет-магазин торговой сети Rimi

Официальное открытие онлайн-магазина Rimi запланировано на начало мая, но с сегодняшнего дня возможность совершить покупки через Интернет появилась у первых 500 постоянных клиентов, которые родились раньше 1956-го года и входят в группу риска по заболеванию коронавирусом. Клиенты уже получили по электронной почте письмо с приглашением и инструкциями по совершению покупок в онлайн-магазине.
”Тестовый период начался 1-го апреля, но в течение двух недель услугами новой электронной среды могли пользоваться только наши работники”, — сказал руководитель Rimi в Эстонии Вайдо Падумяэ. ”С 15-го апреля мы открываем онлайн-магазин для первых пятиста клиентов, которые входят в группу риска по заболеванию коронавирусом. Затем мы планируем открывать доступ и другим клиентам, в зависимости от того, насколько большой интерес вызовет эта услуга”.
”Поскольку мы заметно ускорили темп создания нашего онлайн-магазина, просим первых клиентов с пониманием отнестись к возможным накладкам, которые могут возникнуть в процессе совершения покупок, — сказал Падумяэ. — Мы абсолютные новички в этом бизнесе, но мы делаем все от нас зависящее. Я надеюсь, что после открытия нашего онлайн-магазина еще больше людей смогут остаться дома”.
”В нынешнем положении онлайн-торговля приобрела абсолютно новые формы, — отметил руководитель Rimi. — Мы видим, сколько работников наняли все предприятия, которые занимаются продажей продуктов питания в Интернете. Мы тоже приложили немалые усилия для того, чтобы найти необходимую рабочую силу и открыть наш электронный магазин раньше запланированного. Люди сейчас в этом очень нуждаются”.
Онлайн-магазин Rimi начнет осуществлять доставку продуктов в Таллинне и в Лаагри. Кроме того, у клиентов, передвигающихся на автомобиле, будет возможность забрать заказ самостоятельно в Rimi в Лаагри по системе drive. Это означает, что работник магазина загрузит покупки в багажник. При желании заказ можно забрать и в самом магазине, в специально отведенной зоне.
Магазины Rimi Eesti Food AS (www.rimi.ee) относятся к сети магазинов, основанной на шведском капитале компании Rimi Baltic AB, единственным собственником которой является концерн ICA Gruppen AB.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Заболеваемость коронавирусом в Беларуси выше, чем в мире
Лучший способ убить вирус: совет эксперта
ВОЗ сравнила коронавирус и свиной грипп, и пришла в ужас
У BMW появится новый флагманский кроссовер?