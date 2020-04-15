В среду начал работу интернет-магазин торговой сети Rimi

”Тестовый период начался 1-го апреля, но в течение двух недель услугами новой электронной среды могли пользоваться только наши работники”, — сказал руководитель Rimi в Эстонии Вайдо Падумяэ. ”С 15-го апреля мы открываем онлайн-магазин для первых пятиста клиентов, которые входят в группу риска по заболеванию коронавирусом. Затем мы планируем открывать доступ и другим клиентам, в зависимости от того, насколько большой интерес вызовет эта услуга”.

”Поскольку мы заметно ускорили темп создания нашего онлайн-магазина, просим первых клиентов с пониманием отнестись к возможным накладкам, которые могут возникнуть в процессе совершения покупок, — сказал Падумяэ. — Мы абсолютные новички в этом бизнесе, но мы делаем все от нас зависящее. Я надеюсь, что после открытия нашего онлайн-магазина еще больше людей смогут остаться дома”.

”В нынешнем положении онлайн-торговля приобрела абсолютно новые формы, — отметил руководитель Rimi. — Мы видим, сколько работников наняли все предприятия, которые занимаются продажей продуктов питания в Интернете. Мы тоже приложили немалые усилия для того, чтобы найти необходимую рабочую силу и открыть наш электронный магазин раньше запланированного. Люди сейчас в этом очень нуждаются”.

Онлайн-магазин Rimi начнет осуществлять доставку продуктов в Таллинне и в Лаагри. Кроме того, у клиентов, передвигающихся на автомобиле, будет возможность забрать заказ самостоятельно в Rimi в Лаагри по системе drive. Это означает, что работник магазина загрузит покупки в багажник. При желании заказ можно забрать и в самом магазине, в специально отведенной зоне.

Магазины Rimi Eesti Food AS (www.rimi.ee) относятся к сети магазинов, основанной на шведском капитале компании Rimi Baltic AB, единственным собственником которой является концерн ICA Gruppen AB.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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