В среднем по ЕС треть руководителей — женщины. В Эстонии их доля 49%

При этом, в составе правлений публичных компаний число женщин в 2018-м году было еще меньше — порядка четверти членов, а среди менеджеров высшего звена — и вовсе 17%.

Другими словами, несмотря на то, что женщины составляют приблизительно половину всех трудозанятых лиц в ЕС, они остаются гораздо реже представленными среди руководящего состава.

Согласно данным статистики, больше всего женщин на руководящих должностях в Латвии — 56%, это единственная страна в ЕС, где женщин-менеджеров больше, чем мужчин. Далее следуют Болгария и Эстония (по 49%), Польша и Словения (по 47%), Венгрия (43%), Литва и Швеция (по 42%), Ирландия (41% и Словакия (40%).

На другом конце шкалы находятся страна, где численность руководителей женского пола самая низкая. Это Люксембург (15%), Кипр (23%), Чехия, Дания, Италия и Нидерланды (по 29%), Германия (30%), Греция и Австрия (по 32%).