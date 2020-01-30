В споре эстонцев и поляков родилась новая марка пива

Эстонская пивоварня Põhjala вместе со старейшим польским производителем крафтового пива Browar Pinta изготовили крепкое пиво типа балтийского портера под названием Baltic Pride. Идея совместного пивоварения возникла из-за долгого спора о происхождении этого сорта пива. В Эстонии считают, что исторический стиль пива происходит из наших мест, но поляки полагают, что балтийский портер — это польский напиток.
По словам одного из основателей пивоварни Põhjala и руководителя по продажам Пеэтера Кеэка, эстонские пивовары уверены, что уникальный балтийский портер низового брожения стал изготавливаться в начале 18 века в Эстонии, когда местные пивовары стали варить пиво, похожее на английские портеры. "Эстонцы стали в соответствии со спросом варить крепкий портер, который англичане назвали балтийским", — пояснил Кеэк.
"Но поляки убеждены, что балтийский портер напротив происходит из их страны. Так у нас возникла мысль разрешить спор дружеским пивоварением вместе со старейшей польской пивоварней Pinta", — добавил Кеэк. "В действительности не столь важна страна, откуда происходит пиво, но то, что мы вместе развиваем исторический сорт пива и тем самым можем привлечь внимание ко всем странам Балтийского моря, в которых стары традиции пивоварения".
По словам главного мастера-пивовара Põhjala Криса Пилкингтона, рецепт прорабатывали в течение нескольких недель в переписке, а в ноябре поляки прибыли в Таллинн, чтобы начать варку пива. ”Во время составления рецепта пришлось признать, что у балтийского портера есть два различных исторических стиля и поэтому ситуация стала еще увлекательнее, чем мы полагали вначале. Сотрудничество с поляками и совместное развитие пивного стиля было весьма интересно", — отметил Пилкингтон.
По словам мастера-пивовара пивоварни Pinta Бартека Очеса, наибольшим вызовом стала проблема нахождения времени для этой идеи. "Обе пивоварни очень загружены другими совместными работами и посещением пивных фестивалей в Европе, а также обе фирмы недавно открыли новые пивоварни", — сказал Очеса. Мастер-пивовар из Польши остался очень доволен полученным результатом совместного пивоварения и подтвердил, что с командой Põhjala общая работа принесла немало радости. "Обе пивоварни можно назвать производителями балтийского портера, потому что в своих странах мы дали этому пивному стилю новую жизнь", — считает Очеса.
При варке этого сорта учитывались обычаи обеих стран. "Брожение мы делали с помощью дрожжей низового брожения, как это принято в Польше, а солодовую основу сделали согласно эстонским обычаям. Мы использовали очень старый метод пивоварения, смешали свежий портер, изготовленный низовым брожением, с выдержанным портером, который несколько месяцев простоял в дубовых бочках", — описывает Пилкингтон.
"То есть мы начали в таком веселом соревновательном духе, после дошли до исторических корней, а уже после этого развили исторический стиль, соединив опыт и знания обеих стран", — добавил Пилкингтон.
Балтийский портер известен в мире, как единственный портер, который изготавливается методом низового брожения, но есть примеры и того, как балтийские портеры готовят верховым брожением. Это пиво столь известно среди ценителей, что 18 января отмечается всемирный день балтийского портера. Этот напиток крепостью 12,5% продается как в Эстонии, так и в Польше в ограниченном количестве.
Põhjala экспортирует 70% своей продукции в примерно 40 стран, на польском рынке предприятие начало продажи в 2016 году.
Польская пивоварня Pinta является одним из старейших и легендарных производителей крафтового пива Польши, которая первая начала варку крафтового пива в этой стране в 2011 году.
Пивоварня Põhjala Pruulikoda была основана в 2011 году четырьмя эстонскими любителями пива, которые занимались домашним пивоварением. Начиная с прошлого года Põhjala готовит свои напитки с сильными вкусами в портовом городке Ноблесснер, где помимо наиболее популярного в Северных странах производства пива, также разместился и крупнейший в Эстонии ресторан крафтового пива Põhjala Tap Room.
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