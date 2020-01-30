В споре эстонцев и поляков родилась новая марка пива

По словам мастера-пивовара пивоварни Pinta Бартека Очеса, наибольшим вызовом стала проблема нахождения времени для этой идеи. "Обе пивоварни очень загружены другими совместными работами и посещением пивных фестивалей в Европе, а также обе фирмы недавно открыли новые пивоварни", — сказал Очеса. Мастер-пивовар из Польши остался очень доволен полученным результатом совместного пивоварения и подтвердил, что с командой Põhjala общая работа принесла немало радости. "Обе пивоварни можно назвать производителями балтийского портера, потому что в своих странах мы дали этому пивному стилю новую жизнь", — считает Очеса.

При варке этого сорта учитывались обычаи обеих стран. "Брожение мы делали с помощью дрожжей низового брожения, как это принято в Польше, а солодовую основу сделали согласно эстонским обычаям. Мы использовали очень старый метод пивоварения, смешали свежий портер, изготовленный низовым брожением, с выдержанным портером, который несколько месяцев простоял в дубовых бочках", — описывает Пилкингтон.

"То есть мы начали в таком веселом соревновательном духе, после дошли до исторических корней, а уже после этого развили исторический стиль, соединив опыт и знания обеих стран", — добавил Пилкингтон.

Балтийский портер известен в мире, как единственный портер, который изготавливается методом низового брожения, но есть примеры и того, как балтийские портеры готовят верховым брожением. Это пиво столь известно среди ценителей, что 18 января отмечается всемирный день балтийского портера. Этот напиток крепостью 12,5% продается как в Эстонии, так и в Польше в ограниченном количестве.

Põhjala экспортирует 70% своей продукции в примерно 40 стран, на польском рынке предприятие начало продажи в 2016 году.

Польская пивоварня Pinta является одним из старейших и легендарных производителей крафтового пива Польши, которая первая начала варку крафтового пива в этой стране в 2011 году.

Пивоварня Põhjala Pruulikoda была основана в 2011 году четырьмя эстонскими любителями пива, которые занимались домашним пивоварением. Начиная с прошлого года Põhjala готовит свои напитки с сильными вкусами в портовом городке Ноблесснер, где помимо наиболее популярного в Северных странах производства пива, также разместился и крупнейший в Эстонии ресторан крафтового пива Põhjala Tap Room.