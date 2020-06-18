В специальной программе помощи молодежи принимают участие уже 48 самоуправлений Эстонии

”В нынешней ситуации на рынке труда важно оказывать помощь всем безработным, обращая особое внимание на молодёжь, поскольку она в более уязвимом положении ввиду меньшего опыта работы и зачастую более низкого уровня образования. Молодёжь часто находит работу в секторах обслуживания и размещения, которые больше всего пострадали от кризиса. Я считаю важным, чтобы помощь получили все молодые люди, которые в ней нуждаются”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк. Он добавил, что юношам и девушкам, которые не учатся и не работают, следует предлагать всестороннюю поддержку для возвращения к получению образования, и через это также для переподготовки и выхода на рынок труда при поддержке со стороны государства, местных самоуправлений и родителей, поскольку только вместе мы можем найти выход из ситуации, как молодёжи справляться со стоящими перед ней задачами в повседневной жизни.

Для оказания поддержки молодёжи разработана опорная система молодёжной гарантии, с помощью которой местные самоуправления связываются с молодыми людьми в возрасте от 16 до 26 лет, которые не работают и не учатся, и предлагают им поддержку для продолжения получения образования или поддержку в поиске работы. Решения также ищутся и для других проблем, которые стали препятствием для учёбы или работы, и, кроме того, осуществляется сотрудничество с различными сторонами, такими как Касса по безработице, учебные заведения и молодёжные центры.

Последовательная работа с молодежью даёт положительные результаты

При содействии местных самоуправлений в проходящем мониторинге опорной системы молодёжной гарантии участвуют в настоящее время 48 самоуправлений из 79, но с каждым мониторингом к опорной системе присоединяются новые местные самоуправления.

”Мы надеемся, что вскоре к опорной системе молодёжной гарантии присоединятся все самоуправления. В регионах, где местные самоуправления последовательно предлагают помощь молодёжи, чётко видно, как уменьшается доля молодых людей, которые не работают и не учатся, и улучшается умение молодёжи самостоятельно справляться с задачами в повседневной жизни”, — пояснил Кийк. Например, за последние два года доля юношей и девушек, которые не работают и не учатся, в местных самоуправлениях, участвовавших в программе, снизилась на четверть. В рамках первого мониторинга опорной системы молодёжной гарантии средняя доля молодёжи, которая не работает и не учится, составила 10,8%, и в итоге она снизилась до уровня 7,5%. В течение последних двух лет в программе опорной системы молодёжной гарантии приняли участие почти 1 000 юношей и девушек.