В создании туннеля между Таллинном и Хельсинки примет участие самая большая строительная компания мира

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TALLINN JA HELSINGI E. TALSINKI FOTO: RAIGO PAJULA

Компания Finest Bay Area Development, занимающаяся развитием туннеля между Таллинном и Хельсинки, сообщила о готовящемся подписании соглашения о намерениях с крупнейшей в мире строительной компанией, китайской CREC, сообщают "Деловые Ведомости" со ссылкой на YLE.