09.07.2019, 11:10
В создании туннеля между Таллинном и Хельсинки примет участие самая большая строительная компания мира
Компания Finest Bay Area Development, занимающаяся развитием туннеля между Таллинном и Хельсинки, сообщила о готовящемся подписании соглашения о намерениях с крупнейшей в мире строительной компанией, китайской CREC, сообщают "Деловые Ведомости" со ссылкой на YLE.
В Сибири растет гигантская дыра, она указывает на катастрофу
Кто на самом деле избивал девочку из Ингушетии?
В Петербурге пес спас брошенную новорожденную девочку
Лежали друг на друге: подробности гибели подруг в Москве