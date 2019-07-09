09.07.2019, 11:10
В создании туннеля между Таллинном и Хельсинки примет участие самая большая строительная компания мира(19)
Компания Finest Bay Area Development, занимающаяся развитием туннеля между Таллинном и Хельсинки, сообщила о готовящемся подписании соглашения о намерениях с крупнейшей в мире строительной компанией, китайской CREC, сообщают "Деловые Ведомости" со ссылкой на YLE.
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