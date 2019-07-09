09.07.2019, 11:10

В создании туннеля между Таллинном и Хельсинки примет участие самая большая строительная компания мира

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rus.delfi.ee
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TALLINN JA HELSINGI E. TALSINKI
TALLINN JA HELSINGI E. TALSINKIFOTO: RAIGO PAJULA

Компания Finest Bay Area Development, занимающаяся развитием туннеля между Таллинном и Хельсинки, сообщила о готовящемся подписании соглашения о намерениях с крупнейшей в мире строительной компанией, китайской CREC, сообщают "Деловые Ведомости" со ссылкой на YLE.

Строительство тоннеля займет около шести лет.

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