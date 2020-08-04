В соседних с Эстонией странах свирепствует чума свиней

Представитель Ветеринарно-продовольственного департамента Хеле-Май Саммель говорит, что ситуация вызывает опасения. ”Жители Эстонии стали много путешествовать и именно в соседние страны, где чума по-прежнему распространяется. Таким образом активный вирус может добраться и до нас, именно через человеческий фактор”, — сказала Саммель.

Она отметила, что сейчас начался активный период распространения вируса и информация о новых вспышках поступает с ферм по всей Европе.