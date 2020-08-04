04.08.2020, 13:40

В соседних с Эстонией странах свирепствует чума свиней

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SF Pandivere OÜ, siga, sead
Foto: Sven Arbet

В Латвии, Литве и Польше из-за чумы умерло или было умерщвлено около 60 000 домашних свиней, пишет Maaleht.

Представитель Ветеринарно-продовольственного департамента Хеле-Май Саммель говорит, что ситуация вызывает опасения. ”Жители Эстонии стали много путешествовать и именно в соседние страны, где чума по-прежнему распространяется. Таким образом активный вирус может добраться и до нас, именно через человеческий фактор”, — сказала Саммель.

Она отметила, что сейчас начался активный период распространения вируса и информация о новых вспышках поступает с ферм по всей Европе.

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