В соседних с Эстонией странах свирепствует чума свиней

В Латвии, Литве и Польше из-за чумы умерло или было умерщвлено около 60 000 домашних свиней, пишет Maaleht.
Представитель Ветеринарно-продовольственного департамента Хеле-Май Саммель говорит, что ситуация вызывает опасения. ”Жители Эстонии стали много путешествовать и именно в соседние страны, где чума по-прежнему распространяется. Таким образом активный вирус может добраться и до нас, именно через человеческий фактор”, — сказала Саммель.
Она отметила, что сейчас начался активный период распространения вируса и информация о новых вспышках поступает с ферм по всей Европе.
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