В случае ограбления банкоматов SEB купюры будут измазаны краской

Первые новые аппараты для взноса и выдачи наличности уже установлены в Харьюском и Тартуском уездах, а также в Ида- и Ляэне-Вирумаа. Полностью сеть банкоматов, состоящей из 232 аппартов, планируется обновить к 2021 году, сообщила в понедельник, 11 марта, пресс-служба банка.

На данный момент в ходе тестирования обновлены 33 аппарата.