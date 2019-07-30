В случае брексита без сделки Эстония может потерять 200 млн евро и 2700 рабочих мест

Совокупные потери всех остающихся в ЕС 27 стран бельгийские ученые оценили в 41 млрд евро в случае брексита со сделкой и 169 млрд евро в случае брексита без сделки. В последнем случае Эстония также потеряет около 2700 рабочих мест (0,45% от их общего числа), а в целом по ЕС такие потери составили бы 1,2 млн рабочих мест.