В случае брексита без сделки Эстония может потерять 200 млн евро и 2700 рабочих мест

Если Великобритания покинет Европейский союз на основаниях заключенного с Брюсселем соглашения, то ущерб для эстонской экономики составит 51 млн евро или 0,28% от производимой в стране добавленной стоимости, а в случае брексита без сделки потери вырастут до 193 млн евро.
Такие данные приводятся в недавно опубликованном обзоре экономических последствий брексита, составленного учеными Левенского университета в Бельгии, пишет rus.err.ee.
Совокупные потери всех остающихся в ЕС 27 стран бельгийские ученые оценили в 41 млрд евро в случае брексита со сделкой и 169 млрд евро в случае брексита без сделки. В последнем случае Эстония также потеряет около 2700 рабочих мест (0,45% от их общего числа), а в целом по ЕС такие потери составили бы 1,2 млн рабочих мест.
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