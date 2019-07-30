30.07.2019, 11:33

В случае брексита без сделки Эстония может потерять 200 млн евро и 2700 рабочих мест

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rus.delfi.ee
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Eurovastased Epsomi linnas
Eurovastased Epsomi linnasFoto: Andres Putting

Если Великобритания покинет Европейский союз на основаниях заключенного с Брюсселем соглашения, то ущерб для эстонской экономики составит 51 млн евро или 0,28% от производимой в стране добавленной стоимости, а в случае брексита без сделки потери вырастут до 193 млн евро.

Такие данные приводятся в недавно опубликованном обзоре экономических последствий брексита, составленного учеными Левенского университета в Бельгии, пишет rus.err.ee.

При обоих вариантах брексита наибольший ущерб понесут Мальта, Ирландия, сама Великобритания, Нидерланды и Бельгия, а Эстония окажется среди наименее затронутых стран наряду с Румынией, Болгарией, Грецией, Хорватией и Австрией.

Совокупные потери всех остающихся в ЕС 27 стран бельгийские ученые оценили в 41 млрд евро в случае брексита со сделкой и 169 млрд евро в случае брексита без сделки. В последнем случае Эстония также потеряет около 2700 рабочих мест (0,45% от их общего числа), а в целом по ЕС такие потери составили бы 1,2 млн рабочих мест.

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