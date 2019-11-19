В скандале с возможным отмыванием денег в SEB замешаны 194 клиента. Большинство из Эстонии

SEB получил от программы Uppdrag granskning шведского телевидения Sveriges Television’s имена 194 корпоративных клиентов. Банк сравнил список с данными внутреннего анализа банка в странах Балтии и нашел, что у них нет причины сомневаться в своих оценках.

Из входящих в список предприятий в 95% случаев клиентские отношения прекращены. Когда SEB нашел подозрительные действия, он сообщил об этом в бюро данных об отмывании денег. У немногих клиентов из списка еще есть деловые отношения с SEB. По оценке банка, эти клиенты соответствуют требованиям банка, и по имеющейся сейчас у банка информации, нет причины прекращать клиентские отношения.

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Большинство клиентов являются клиентами эстонского филиала SEB. В 2006 году Финансовая инспекция критиковала эстонский филиал SEB и получила рекомендации, как обращаться с клиентами-нерезидентами. В то же время банк также получил информацию от осведомителя из-за пределов банка. В результате этих событий SEB усилил рутинные действия, сообщил о клиентах в бюро данных об отмывании денег и прекратил множество клиентских отношений.

Хотя клиенты выполняли требования SEB, на основании сегодняшних знаний ясно, что ни регуляции, ни банковская система до 2008 года не были достаточно эффективны, чтобы заниматься рисками отмывания денег. С этого времени банк увеличил способность избегать, обнаруживать и управлять подозрительными сделками. Все-таки SEB не может исключить, что SEB не использовали для отмывания денег или что этого не случится в будущем.