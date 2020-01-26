26.01.2020, 19:02
В Швейцарии выпустили самую маленькую золотую монету
На золотой монете диаметром меньше трех миллиметров изображен лауреат Нобелевской премии, физик Альберт Эйнштейн, который показывает язык.
На золотой монете диаметром меньше трех миллиметров изображен лауреат Нобелевской премии, физик Альберт Эйнштейн, который показывает язык.
Диаметр — 2.96 миллиметров, вес — 0.063 грамма. Номинал — четверть Швейцарского франка или 23 евроцента.
Это ограниченный тираж, таких всего 999 штук и одна стоит 199 франков (примерно 185 евро).
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