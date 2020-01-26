26.01.2020, 19:02

В Швейцарии выпустили самую маленькую золотую монету


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Maailma väikseim kuldmünt.
Maailma väikseim kuldmünt.Foto: Scanpix/ Benjamin Zurbriggen, AP

На золотой монете диаметром меньше трех миллиметров изображен лауреат Нобелевской премии, физик Альберт Эйнштейн, который показывает язык.

Диаметр — 2.96 миллиметров, вес — 0.063 грамма. Номинал — четверть Швейцарского франка или 23 евроцента.

Это ограниченный тираж, таких всего 999 штук и одна стоит 199 франков (примерно 185 евро).

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