В Швейцарии выпустили самую маленькую золотую монету

На золотой монете диаметром меньше трех миллиметров изображен лауреат Нобелевской премии, физик Альберт Эйнштейн, который показывает язык.
Диаметр — 2.96 миллиметров, вес — 0.063 грамма. Номинал — четверть Швейцарского франка или 23 евроцента.
Это ограниченный тираж, таких всего 999 штук и одна стоит 199 франков (примерно 185 евро).
Сайборг выгнали из UFC и она забила чемпионку Bellator
Стала известна предварительная причина смерти Всеволода Чаплина
Малышева объяснила, почему Павленко не предотвратил у себя рак
Почему не стоит хранить яйца в дверце холодильника