12.10.2020, 11:53

В сентябре зарегистрированная безработица выросла больше, чем в прошлые месяцы


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Sel aastal on töötukassa rahastanud 16 553 tööd otsiva inimese koolitust. Kuna meil on juba ligi 50 000 töötut, siis lihtne arvutus aga näitab, et vaid kolmandik neist on siiani pääsenud koolitusele. Foto töötukassa töö- ja karjäärimessilt Kultuurikatlas.
Sel aastal on töötukassa rahastanud 16 553 tööd otsiva inimese koolitust. Kuna meil on juba ligi 50 000 töötut, siis lihtne arvutus aga näitab, et vaid kolmandik neist on siiani pääsenud koolitusele. Foto töötukassa töö- ja karjäärimessilt Kultuurikatlas.KARIN KALJULÄTE

По состоянию на конец сентября было 49 093 зарегистрированных безработных, что составило 7,6% трудоспособного населения от 16 лет до пенсионного возраста. По сравнению с данными августа, зарегистрированных безработных в сентябре было на 0,5% больше (в конце августа было зарегистрировано 48 859 человек). Самая высокая ставка зарегистрированной безработицы в конце сентября была в Ида-Вирумаа (12,2%) и самая низкая в Йыгевамаа (4,7%).

В сентябре зарегистрировалось 8 352 новых безработных, что больше, чем в прошлые месяцы. С помощью кассы по безработице в сентябре трудоустроились или занялись предпринимательством 4 770 человек, что меньше, чем в прошлые месяцы.

В сентябре через кассу по безработице было передано 8 718 рабочих мест. Новых предложений было 4 757, несколько больше, чем в августе.

С 1 сентября этого года зарегистрированные безработные могут кратковременно работать, т. е. выполнять подработку. В первый месяц этой возможностью воспользовались 739 человек. Больше всего этой возможностью воспользовались женщины. Основная сфера, в которой использовали возможность краткосрочной подработки, была сфера торговли и обслуживания. Больше всего подработок было в Таллинне и Харьюмаа, новой возможностью в прошлом месяце воспользовались во всех уездах.

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