В сентябре зарегистрированная безработица выросла больше, чем в прошлые месяцы

В сентябре зарегистрировалось 8 352 новых безработных, что больше, чем в прошлые месяцы. С помощью кассы по безработице в сентябре трудоустроились или занялись предпринимательством 4 770 человек, что меньше, чем в прошлые месяцы.

В сентябре через кассу по безработице было передано 8 718 рабочих мест. Новых предложений было 4 757, несколько больше, чем в августе.

С 1 сентября этого года зарегистрированные безработные могут кратковременно работать, т. е. выполнять подработку. В первый месяц этой возможностью воспользовались 739 человек. Больше всего этой возможностью воспользовались женщины. Основная сфера, в которой использовали возможность краткосрочной подработки, была сфера торговли и обслуживания. Больше всего подработок было в Таллинне и Харьюмаа, новой возможностью в прошлом месяце воспользовались во всех уездах.

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