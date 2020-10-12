В сентябре зарегистрированная безработица выросла больше, чем в прошлые месяцы
По состоянию на конец сентября было 49 093 зарегистрированных безработных, что составило 7,6% трудоспособного населения от 16 лет до пенсионного возраста. По сравнению с данными августа, зарегистрированных безработных в сентябре было на 0,5% больше (в конце августа было зарегистрировано 48 859 человек). Самая высокая ставка зарегистрированной безработицы в конце сентября была в Ида-Вирумаа (12,2%) и самая низкая в Йыгевамаа (4,7%).
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