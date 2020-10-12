В сентябре зарегистрированная безработица выросла больше, чем в прошлые месяцы

По состоянию на конец сентября было 49 093 зарегистрированных безработных, что составило 7,6% трудоспособного населения от 16 лет до пенсионного возраста. По сравнению с данными августа, зарегистрированных безработных в сентябре было на 0,5% больше (в конце августа было зарегистрировано 48 859 человек). Самая высокая ставка зарегистрированной безработицы в конце сентября была в Ида-Вирумаа (12,2%) и самая низкая в Йыгевамаа (4,7%).
В сентябре зарегистрировалось 8 352 новых безработных, что больше, чем в прошлые месяцы. С помощью кассы по безработице в сентябре трудоустроились или занялись предпринимательством 4 770 человек, что меньше, чем в прошлые месяцы.
В сентябре через кассу по безработице было передано 8 718 рабочих мест. Новых предложений было 4 757, несколько больше, чем в августе.
С 1 сентября этого года зарегистрированные безработные могут кратковременно работать, т. е. выполнять подработку. В первый месяц этой возможностью воспользовались 739 человек. Больше всего этой возможностью воспользовались женщины. Основная сфера, в которой использовали возможность краткосрочной подработки, была сфера торговли и обслуживания. Больше всего подработок было в Таллинне и Харьюмаа, новой возможностью в прошлом месяце воспользовались во всех уездах.
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