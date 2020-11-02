В сентябре количество пассажиров на железной дороге увеличилось, но грузоперевозки сократились

Аналитик Департамента статистики Биргитта Оямаа отметила, что после значительного сокращения количества пассажиров железнодорожного транспорта в период действия чрезвычайного положения сейчас их численность увеличилась, но в сравнении с сентябрем прошлого года все-таки была на 18% меньше. ”Хотя международные пассажирские перевозки сейчас не осуществляются, большую роль в сокращении количества пассажиров имеют именно внутригосударственные перевозки”, — добавила Оямаа.

В сентябре эстонские предприятия перевезли по железной дороге 1,4 миллиона тонн груза, что на 2% меньше, чем в предыдущем месяце. В сравнении с сентябрем прошлого года объем перевезенных товаров сократился на 18%. Более половины объема товаров перевозилось транзитом и примерно в том же объеме, что в прошлом году. Объем отправленного за рубеж или ввозимого товара уменьшился в сравнении с прошлым годом на 28%, а объем внутригосударственных грузоперевозок сократился на 32%, в основном за счет сокращения перевозок горючего сланца.