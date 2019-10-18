В сентябре Elron поставил рекорд по перевозке пассажиров за все время своего существования

Менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго сказал, что, поскольку поездки на поезде обеспечивают высокую скорость передвижения, удобство и безопасность, их популярность постоянно растет. В результате сентябрь этого года стал для Elron самым результативным месяцем за все время: было перевезено 728 000 пассажиров, что стало новым рекордом. В последний раз в Эстонии поезда перевозили такое количество пассажиров около 25 лет назад.

Менеджер по продажам и развитию Elron подтвердил, что в часы пик на линиях по-прежнему будут по возможности планироваться более длинные составы, чтобы удовлетворить растущий спрос. Также уже в декабре будет уплотнено расписание движения, чтобы предоставить жителям Эстонии еще больше возможностей для железнодорожных поездок. ”Мы внесем некоторые изменения в график движения, чтобы еще более эффективно использовать имеющиеся в нашем распоряжении поезда. В результате мы сможем добавить, например, на Нарвском направлении еще один экспресс, время в пути которого составляет около 2 часов 15 минут”, — сказал Ронни Конго. ”Дополнительные отправления мы планируем также и на других маршрутах: так, поезда будут следовать до Турба”.