18.10.2019, 15:02

В сентябре Elron поставил рекорд по перевозке пассажиров за все время своего существования

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rus.delfi.ee
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Elroni elektrirong sõitis piirdesse
Elroni elektrirong sõitis piirdesseFoto: Andres Putting

В сентябре поездами Elron было перевезено более 728 000 тысяч пассажиров. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество пассажиров увеличилось на 9%, достигнув нового рекордного уровня.

Менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго сказал, что, поскольку поездки на поезде обеспечивают высокую скорость передвижения, удобство и безопасность, их популярность постоянно растет. В результате сентябрь этого года стал для Elron самым результативным месяцем за все время: было перевезено 728 000 пассажиров, что стало новым рекордом. В последний раз в Эстонии поезда перевозили такое количество пассажиров около 25 лет назад.

Менеджер по продажам и развитию Elron подтвердил, что в часы пик на линиях по-прежнему будут по возможности планироваться более длинные составы, чтобы удовлетворить растущий спрос. Также уже в декабре будет уплотнено расписание движения, чтобы предоставить жителям Эстонии еще больше возможностей для железнодорожных поездок. ”Мы внесем некоторые изменения в график движения, чтобы еще более эффективно использовать имеющиеся в нашем распоряжении поезда. В результате мы сможем добавить, например, на Нарвском направлении еще один экспресс, время в пути которого составляет около 2 часов 15 минут”, — сказал Ронни Конго. ”Дополнительные отправления мы планируем также и на других маршрутах: так, поезда будут следовать до Турба”.

По словам Ронни Конго, последние годы ясно показали, что только быстрое и удобное движение поездов способно стать существенной альтернативой легковым автомобилям и негативным последствиям, связанным с их использованием. До поступления новых поездов была поставлена следующая цель: удвоить к 2020 году количество железнодорожных пассажиров. ”Сегодня мы можем сказать, что мы успешно продвигаемся к достижению этой цели. Сейчас самое время для того, чтобы определить цели на следующие десять лет, когда мобильность и экономичность передвижения становятся все более важными для общества. Очередное удвоение количества перевезенных пассажиров могло бы значительно способствовать достижению Эстонией экологических целей и улучшению мобильности людей. Для этого следует принять решения об инвестировании как в подвижной состав, так и в инфраструктуру, что позволит повысить скорости и увеличить пропускную способность”, — подчеркнул Конго.

За первые девять месяцев этого года поездами Elron было перевезено около 6,2 миллиона пассажиров, что на 7% больше, чем в прошлом году.

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