В сентябре цены выросли на 2,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года

В сентябре товары были дороже, чем в августе 2018 года на 1,4% и услуги — на 3,5%. Административно регулируемые цены на товары и услуги снизились по сравнению с сентябрем прошлого года на 0,6% и нерегулируемые цены повысились на 2,9%, сообщается в пресс-релизе департамента.

В сравнении с сентябрем прошлого года более всего на индекс потребительских цен повлиял рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки. Основную часть этого роста дали подорожавшие на 13% овощи и подорожавшие на 5,4% мучные изделия. Алкогольные напитки были на 6,8% дешевле, дизельное топливо — на 0,4% дороже и бензин — на 0,7% дешевле. Из продуктов питания более всего за это время подорожали картофель (на 17%), свежие овощи (на 16%) и рис (на 16%), а подешевела свежая рыба (на 16%).

В сравнении с августом, наибольшее влияние на индекс потребительских цен оказало завершение сезона распродаж одежды и обуви. Значительное влияние на изменение индекса оказало также подешевевшее на 1,5% моторное топливо и на 8% подешевевшие свежие овощи.