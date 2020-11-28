В Selver со счета покупателя сняли деньги за покупки всех остальных клиентов. Случай не единичный

"В 11 утра оплатил через mTasku в Järve Selver покупку на пять евро. Вечером же в 20:13 начали происходить странные вещи. Но моем счету появились разом данные 25 покупок, общая сумма которых достигала 3000 евро", — рассказал мужчина Delfi.

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К счастью, звонок в Swedbank помог. Через какое-то время банк сообщил, что из-за технической ошибки с его счета сняли деньги за покупки всех клиентов, кто в тот день расплачивался в Järve Selver с помощью mTasku.

В итоге счет мужчины не просто опустел, а даже ушел в минус. Вскоре пришло и письмо от EveryPay, управляющего приложением mTasku. Проблема произошла с их стороны, и EveryPay принес клиенту извинения.

Delfi обратился за разъяснением к EveryPay, и как выяснилось, проблема была не единичной, а намного масштабнее: подобные инциденты произошли с первыми клиентами всех эстонских магазинов, которые использовали при оплате EveryPay. В итоге пострадавшие есть во всех банках.

Произошедшее EveryPay объясняет тем, что во время обработки платежей произошла ошибка, в результате чего в конце дня файлы были ошибочно соединены вместе. Фирма заверяет, что это была логическая ошибка приложения, которую автоматически не удалось распознать.

Ошибку обнаружили в тот же день и в сотрудничестве с банками тут же начали возвращать деньги. Клиенты LHV должны были уже получить назад ошибочно снятую сумму. Для клиентов SEB и Swedbank процесс возврата еще идет.

Если есть те, кто еще не получил назад свои деньги, то их просят связаться по электронному адресу support@every-pay.com.

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