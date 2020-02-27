В секторе предпринимательства выросли доходы от продаж и инвестиции

Наибольший вклад в рост дохода от продаж внесли предприятия торговли, обрабатывающей промышленности, информации и связи, а наиболее негативное влияние оказали энергетика и горнодобывающая промышленность.

В 2019 году предприятия продали товаров и услуг на 64,2 миллиарда евро, или на 5% больше, чем годом ранее. Расходы предприятий выросли по сравнению с 2018 годом на 5%, в том числе на 9% увеличились затраты на рабочую силу. За год возросли также численность занятых трудом лиц и число отработанных часов. Производительность труда на одного работника предпринимательского сектора составила в среднем 137 400 евро, что на 3% выше, чем в 2018 году.

Предприятия инвестировали 3,2 миллиарда евро, что на пятую часть больше, чем годом ранее. В основном инвестиции были сделаны в машины и оборудование, а также в постройки. Более половины общего объема инвестиций осуществили предприятия обрабатывающей промышленности, энергетики, транспорта и складирования, а также предприятия недвижимости.

В IV квартале прошлого года предприятия продали товаров и услуг на 16,8 миллиардов евро и инвестировали 925 миллионов евро.

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