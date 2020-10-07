В SEB теперь можно отслеживать свои инвестиции в мобильном приложении
Банк SEB дополнил свое мобильное приложение новой функцией, благодаря которой клиенты банка теперь могут отслеживать на смартфоне результаты своих инвестиций.
Банк SEB дополнил свое мобильное приложение новой функцией, благодаря которой клиенты банка теперь могут отслеживать на смартфоне результаты своих инвестиций.
”Хотя в последние годы основное внимание уделялось функциям, связанным с платежами, удобное управление инвестициями является для нас не менее важным приоритетом. Теперь в мобильном приложении SEB можно просматривать свои счета ценных бумаг и видеть их результаты, а в качестве следующего логического шага мы сделаем возможным совершать и инвестиционные операции”, — сказал член правления SEB Айнар Леппянен, комментируя новую функцию мобильного приложения.
В новом разделе мобильного приложения ”Инвестирование” клиенты могут просматривать свои счета ценных бумаг и результаты инвестирования, переименовывать свои счета ценных бумаг и просматривать эти счета в их исходной валюте или же конвертировать результаты в евро.
В мобильном приложении SEB клиенты могут быстро и удобно просматривать баланс своего счета, а также совершать и запрашивать платежи. Кроме того, через банковское приложение можно быстро заказать или, в случае подозрений, заблокировать свои банковские карты, проверить статус кредитов, лизингов, накопительных вкладов, а теперь и инвестиционного счета. Через мобильное приложение можно производить быстрые перечисления в другой банк по номеру телефона получателя, расплачиваться в магазинах с помощью смартфона Android и пользоваться для накопления Диги-копилкой.
Мобильным приложением SEB в настоящее время пользуются 170 000 клиентов банка.
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