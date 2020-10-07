В SEB теперь можно отслеживать свои инвестиции в мобильном приложении

”Хотя в последние годы основное внимание уделялось функциям, связанным с платежами, удобное управление инвестициями является для нас не менее важным приоритетом. Теперь в мобильном приложении SEB можно просматривать свои счета ценных бумаг и видеть их результаты, а в качестве следующего логического шага мы сделаем возможным совершать и инвестиционные операции”, — сказал член правления SEB Айнар Леппянен, комментируя новую функцию мобильного приложения.

В новом разделе мобильного приложения ”Инвестирование” клиенты могут просматривать свои счета ценных бумаг и результаты инвестирования, переименовывать свои счета ценных бумаг и просматривать эти счета в их исходной валюте или же конвертировать результаты в евро.

В мобильном приложении SEB клиенты могут быстро и удобно просматривать баланс своего счета, а также совершать и запрашивать платежи. Кроме того, через банковское приложение можно быстро заказать или, в случае подозрений, заблокировать свои банковские карты, проверить статус кредитов, лизингов, накопительных вкладов, а теперь и инвестиционного счета. Через мобильное приложение можно производить быстрые перечисления в другой банк по номеру телефона получателя, расплачиваться в магазинах с помощью смартфона Android и пользоваться для накопления Диги-копилкой.

Мобильным приложением SEB в настоящее время пользуются 170 000 клиентов банка.