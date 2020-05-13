В SEB можно ходатайствовать о платежном отпуске и по кредитной карте

Менеджер по продажам сегмента частных лиц SEB Эвелин Таммеару: ”В трудные времена выполнение даже относительно небольших финансовых обязательств может временно вызывать большие сложности. Чтобы обеспечить еще большую поддержку нашим клиентам в трудные финансовые времена, мы предлагаем отныне возможность ходатайствовать о платежном отпуске для платежей по кредитной карте”.

Кредитная карта с регулярными платежами представляет собой своего рода карту по типу рассрочки, которая позволяет владельцу карточки гибко управлять своим денежным потоком. Владелец карты может использовать карту в пределах свободного кредитного лимита, а использованную сумму постепенно погашать в течение согласованного периода. Держатель карты также может в любое время до даты платежа частично или полностью погасить в интернет-банке использованную сумму, тем самым уменьшая сумму процентов, оплачиваемых за использованную сумму кредита.

Клиенты, имеющие кредитную карту с регулярными платежами, в трудное в финансовом плане время могут по-прежнему ходатайствовать о рефинансировании использованного лимита карты.

Более подробно о новой возможности можно на домашней странице SEB.