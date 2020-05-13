В SEB можно ходатайствовать о платежном отпуске и по кредитной карте

С 12 мая в банке SEB можно подавать заявку на платежный отпуск по погашению основной части по кредитной карте. Ходатайство можно удобно заполнить в интернет-банке, а максимальный период платежного отпуска по кредитной карте составляет шесть месяцев. Во время платежного отпуска клиент продолжает только выплаты процентов. Новая возможность открыта для владельцев кредитных карт с регулярными платежами, которые составляют примерно 80% всех частных лиц, имеющих кредитные карты.
Менеджер по продажам сегмента частных лиц SEB Эвелин Таммеару: ”В трудные времена выполнение даже относительно небольших финансовых обязательств может временно вызывать большие сложности. Чтобы обеспечить еще большую поддержку нашим клиентам в трудные финансовые времена, мы предлагаем отныне возможность ходатайствовать о платежном отпуске для платежей по кредитной карте”.
Кредитная карта с регулярными платежами представляет собой своего рода карту по типу рассрочки, которая позволяет владельцу карточки гибко управлять своим денежным потоком. Владелец карты может использовать карту в пределах свободного кредитного лимита, а использованную сумму постепенно погашать в течение согласованного периода. Держатель карты также может в любое время до даты платежа частично или полностью погасить в интернет-банке использованную сумму, тем самым уменьшая сумму процентов, оплачиваемых за использованную сумму кредита.
Клиенты, имеющие кредитную карту с регулярными платежами, в трудное в финансовом плане время могут по-прежнему ходатайствовать о рефинансировании использованного лимита карты.
Более подробно о новой возможности можно на домашней странице SEB.
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