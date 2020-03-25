В салонах машин Tallink Takso к четвергу установят перегородки

”Установленные ради безопасности таксистов и клиентов перегородки — новая нормальность в общественном транспорте. Будучи ответственной компанией традиционного такси, мы хотим предложить услугу наиболее безопасного общественного транспорта, которая при использовании приложения Taxilink является полностью бесконтактной”, — отметил член правления Tallink Takso Тыну Уусмаа.

”Пластиковая перегородка напоминает аналогичные перегородки в такси крупнейших мегаполисов и на удивление хорошо вписывается в салон”, отметил Уусмаа.

”Новая нормальность на рынке такси — это и совершенно новые услуги. При необходимости, мы привозим пакеты с едой из магазинов или доставляем их к дверям, а также развозим документы и прочие необходимые вещи в учреждения, партнерам или клиентам для людей, находящихся в карантине”, — добавил Уусмаа.

Таксисты регулярно чистят и дезинфицируют поверхности салонов и дверные ручки такси. Помимо этого, такси компании чаще обычного направляются в мойку.