В Румынии комиссия Рийгикогу по делам ЕС обсудит с коллегами внешнюю торговлю и инновации

Члены комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза участвуют в пленарном заседании комиссий национальных парламентов ЕС по делам Европейского союза (COSAC), которое проходит в столице Румынии, Бухаресте.
По словам председателя комиссии Аннели Отт, для Эстонии важно, чтобы между Европейским союзом и США сохранялись ровные торговые отношения. Также важно продуктивное сотрудничество сильных торговых партнеров в вопросах реформирования Всемирной торговой организации. ”Для Эстонии как для малого государства важно, чтобы четкие правила торговли действовали в отношении всех стран мира. Необходимо обновить правила организации, касающиеся электронной торговли. Наше цифровое государство всячески поддерживает более эффективную интернет-торговлю, которая позволит малым предприятиям представлять свою продукцию на мировом уровне”, — сказала Отт.
Заместитель председателя комиссии Рийна Сиккут отметила предложение Европейской комиссии увеличить объем финансирования рамочной программы научных исследований и инноваций Горизонт Европа до ста миллиардов евро. Это планируется сделать в период следующего многолетнего финансового плана. Она сказала, что до настоящего момента участие эстонских ученых в рамочной программе было крайне успешным. ”Для наших ученых активное международное сотрудничество в научной сфере является одним из залогов продолжения работы. Оно способствует повышению уровня и известности наших научных учреждений, приводит к рождению новых идей и улучшает обмен информацией в научной сфере”, — добавила Сиккут.
Повестка дня COSAC включает следующие вопросы: перспективы внешнеторговых отношений союза и будущие отношения с Соединенным Королевством, образовательное пространство Европы как движущая сила единого рынка, экономика на базе инноваций и роль национальных парламентов в поддержке ”новой экономики”. Премьер-министр Румынии выступит с обзором достижений страны во время председательства в Европе.
Заседание комиссий парламентов государств-членов ЕС по делам Европейского союза в Бухаресте пройдет с 24 по 25 июня. Эстонию на нем также представят Тармо Круузимяэ, Анти Пооламетс и Урве Тийдус.
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