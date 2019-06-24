В Румынии комиссия Рийгикогу по делам ЕС обсудит с коллегами внешнюю торговлю и инновации

Заместитель председателя комиссии Рийна Сиккут отметила предложение Европейской комиссии увеличить объем финансирования рамочной программы научных исследований и инноваций Горизонт Европа до ста миллиардов евро. Это планируется сделать в период следующего многолетнего финансового плана. Она сказала, что до настоящего момента участие эстонских ученых в рамочной программе было крайне успешным. ”Для наших ученых активное международное сотрудничество в научной сфере является одним из залогов продолжения работы. Оно способствует повышению уровня и известности наших научных учреждений, приводит к рождению новых идей и улучшает обмен информацией в научной сфере”, — добавила Сиккут.

Повестка дня COSAC включает следующие вопросы: перспективы внешнеторговых отношений союза и будущие отношения с Соединенным Королевством, образовательное пространство Европы как движущая сила единого рынка, экономика на базе инноваций и роль национальных парламентов в поддержке ”новой экономики”. Премьер-министр Румынии выступит с обзором достижений страны во время председательства в Европе.

Заседание комиссий парламентов государств-членов ЕС по делам Европейского союза в Бухаресте пройдет с 24 по 25 июня. Эстонию на нем также представят Тармо Круузимяэ, Анти Пооламетс и Урве Тийдус.