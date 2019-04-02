В руководстве Swedbank произошли изменения

Руководитель стратегической группы Микаэль Бьёркнерт временно возьмет на себя и руководство подразделением банкового дела Швеции. Глава финансовой службы Никлас Олссон станет временно финансовым директором банка.

Руководитель финансовых рынков Томас Хенберг и руководитель инвесторских отношений Грегори Карамоузис перейдут в непосредственное подчинение председателя правления, а также станут членами правления Swedbank.