02.04.2019, 11:30

В руководстве Swedbank произошли изменения


rus.delfi.ee
EST
В руководстве Swedbank произошли изменения
EPA

Сегодня председатель временного правления Swedbank Андерс Карлссон принял решение произвести в правлении временные изменения, которые сразу же вступят в силу.

Руководитель стратегической группы Микаэль Бьёркнерт временно возьмет на себя и руководство подразделением банкового дела Швеции. Глава финансовой службы Никлас Олссон станет временно финансовым директором банка.

Руководитель финансовых рынков Томас Хенберг и руководитель инвесторских отношений Грегори Карамоузис перейдут в непосредственное подчинение председателя правления, а также станут членами правления Swedbank.

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