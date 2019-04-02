02.04.2019, 11:30
В руководстве Swedbank произошли изменения
Сегодня председатель временного правления Swedbank Андерс Карлссон принял решение произвести в правлении временные изменения, которые сразу же вступят в силу.
Сегодня председатель временного правления Swedbank Андерс Карлссон принял решение произвести в правлении временные изменения, которые сразу же вступят в силу.
Руководитель стратегической группы Микаэль Бьёркнерт временно возьмет на себя и руководство подразделением банкового дела Швеции. Глава финансовой службы Никлас Олссон станет временно финансовым директором банка.
Руководитель финансовых рынков Томас Хенберг и руководитель инвесторских отношений Грегори Карамоузис перейдут в непосредственное подчинение председателя правления, а также станут членами правления Swedbank.
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