В России предложили не считать пиво алкоголем

Как ограничения сказались на продажах



Производство и потребление пива в России снижалось как минимум с 2011 года, свидетельствуют данные Росстата. В 2012 году в стране было произведено 994 млн дкл пива, а продано в рознице (с учетом импорта) 1 млрд дкл. В 2017-м это были, соответственно, 756 млн и 724 млн дкл. В прошлом году, когда Россия принимала ЧМ-2018, отрасль показала рост: производство выросло до 774 млн дкл, а продажи — до 792 млн дкл.

Ради ЧМ-2018 для пива сделали послабление: во время его проведения AB InBev, коммерческому партнеру FIFA, было разрешено продавать на стадионах напитки под брендами Bud, Bud Alcohol Free и ”Клинское”.

С 2008 года, когда для пивоваров существенно повысились акцизы, отрасль потеряла порядка 40% объемов и было закрыто не менее десяти крупных заводов, констатирует директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

Деалкоголизация и бюджет



Пивовары инициативу Минпромторга поддерживают. Во многих странах мира пиво не относится к алкоголю, указывает Дурдыев. Отрасль, напоминает он, разработала концепцию раздельного регулирования пива и остального алкоголя, которую одобрила профильная рабочая группа при Минэкономразвития.

Регулирование пивоваренной отрасли в России является одним из самых жестких в мире, сетует вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям ”Балтики” Алексей Кедрин.

Решение приравнять пиво к алкогольной продукции не было достаточно проанализировано, и хотя потребление пива снизилось и, ”казалось бы, задача государства по деалкоголизации реализуется, но по факту мы наблюдаем экономические потери бюджета”, отмечает Кедрин.

Больше всего из действующих ограничений отрасли мешает запрет на продажу пива в ПЭТ-упаковке объемом больше 1,5 л и запрет на продажи в ларьках и других нестационарных объектах, считает Дурдыев. Вернуться к ситуации, когда пиво продавалось в киосках, ”вряд ли возможно и целесообразно”, но сейчас важно приступить к снижению регуляторной нагрузки на пиво, считает директор по корпоративным вопросам российского офиса Heineken Кирилл Болматов.

Минздрав напомнил о нацпроекте



Как только документ поступит в Минздрав, его внимательно рассмотрят с привлечением экспертов, обещает представитель министерства. Он отмечает, что уже сейчас любые меры, направленные на повышение потребления алкоголя, вызывают обеспокоенность: их нужно внимательно анализировать с участием специалистов на предмет возможного негативного влияния на здоровье граждан.

Снижение продаж алкоголя и увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, — одна из задач, зафиксированная в национальном проекте ”Демография”, напоминают в Минздраве.

Недобросовестная конкуренция с водкой



Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович заявил РБК, что приветствовал бы эту инициативу, если бы такие же, как для пива, исключения сделали для вина, выращенного из российского винограда. От других комментариев он отказался.

Вся алкогольная продукция должна оборачиваться по единым правилам, категоричен представитель Союза производителей алкогольной продукции, объединяющего Beluga Group, Roust, московский завод ”Кристалл” и других крупных производителей крепкого алкоголя. Выведение какой-либо категории из-под единого регулирования в союзе расценивают как ”недобросовестную конкуренцию и лоббирование отдельного вида алкоголя”.

В Федеральной антимонопольной службе на вопрос РБК, может ли инициатива Минпромторга нарушить права других участников рынка, не ответили, пояснив, что проект стратегии в ведомство пока не поступал.