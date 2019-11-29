В Роскосмосе объяснили, почему зарплата Рогозина выше, чем у главы NASA

"NASA, с которым нас сравнивают, занимается исключительно гражданской тематикой. Мы же занимаемся не только гражданской тематикой. Об этом многие забывают. Мы занимаемся и всей боевой ракетной техникой, поэтому все руководители госкорпорации — секретоносители, на них накладывается особое ограничение и по контактам, и по выездам за рубеж, и прочее. От них зависит стратегический ядерный потенциал", — сказал Мельников, отвечая на вопрос о зарплатах Рогозина и Брайденстайна. По его словам, за рубежом зарплаты людей, которые занимаются боевой тематикой, в 10-20 раз больше. Он также отметил, что не уверен в правильности приведенных цифр относительно зарплаты главы NASA.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заработал в 2018 году 29,5 млн рублей (госкорпорацию он возглавил 24 мая, до этого занимал пост вице-премьера РФ).